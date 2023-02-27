Kang San Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang San Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kang San Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kang San Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kang San Kim 15 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김강산 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kang San Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kang San Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kang San Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ksan_k/

Kang San Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kang San Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kang San Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kang San Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Daegu Uni

3 Ocak 2020 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Kang San Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kang San Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seogwipo Elementary School (서귀포초등학교, 2008-2010),Seogwipo Middle School (서귀포중학교, 2011-2013),Seogwipo High School (서귀포고등학교, 2014-2016),Daegu University (대구대학교, 2017-2019)

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