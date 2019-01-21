Kanlı Ay tutulması, başladı. Tutulma Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken, Türkiye’nin ancak batısında ve sadece ilk yarısının izleniyor. Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürecek, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika sürecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.

Ay tutulması olayının değişik türleri bulunur ve bu türler 3 kısma ayrılır:

Tam Tutulma

kısmi Ay Tutulması(Parçalı Tutulma)

Gölgeli Tutulma

Bu türlerden tam tutulma da dünyanın gölgesi tamamen ayın üzerine düşmektedir. Parçalı tutulmada kısmen ayın üzerine düşer. Gölgeli tutulma olayında ise durum biraz farklıdır. Ay tutulmasının türlerinden birisini teşkil eden gölgeli tutulmada dünyanın gölgesi ayın yarısına düşer ve ayın yarısı hala güneş ışığı almaya devam eder. Bu durumda ayın yarısı güneş ışığı almaya devam eder fakat ayın görüntüsü oldukça sönük bir şekildedir. Gölgeli tutulmanın bir diğer özelliği ise bu tutulma türü çok nadir görülen bir ay tutulması özelliğini taşır.

Ay tutulması olayı genellikle yılda iki kez yaşanırken bazı durumlarda yılda hiç yaşanmayabilir ya da 3 kez yaşanabilir. Bu durumlar ay tutulmasıyla ilgili istisna durumları teşkil eder. Normal olarak ay tutulması olayı yılda iki kez gerçekleşen bir olaydır.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR - NASIL OLUR?

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı arası bir renk görüyor.

SONRAKİ TUTULMALAR

Bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.

Tutulma saatleri:

Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak

Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak

05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

07.41 Tam Tutulma başlangıcı

08.12 Azami Tutulma

08.43 Tam Tutulma sonu

09.51 Parçalı Tutulma sonu

10.48 Kısmi Tutulma sonu

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİLERİ

Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. Aslan Burcu’nda dolunay ve "Süper Kanlı Mavi” ay tutulmasının etkilerini astrologlar şöyle aktarıyor; Süper mavi kanlı ay tutulması herkesi ve herşeyi tehdit olarak algılamamıza sebep olacak. Gururlu başkaldırılar, hakkını alma ve hesap sorma girişimleri, karşı taarruza geçme eğilimleri yükselecek. Politik ve Sosyal hayatımızda Milli ve manevi duyguların tavan yapmasına neden olacak açıklamalar gelecek.

Kanlı Mavi Süper ay tutulması ile sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, maddi veya manevi değerlerinizi, önceliklerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu, konumunuzu korumak adına mücadele edeceğimiz, hiç bir konuda geri adım atmayı kolay kabul etmeyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Kendinizi bugüne dek bizi rahatsız etmiş olan ama bir türlü tam istediğiniz tavrı alamadığınız durumlar karşısında, ödünsüz ve gözü kara çıkışlar yapmaya hazır bulabilirsiniz. Aynı şekilde haksızlık etmiş ya da fazla baskı yapmış, haddiniz olmayan şeylere karışmış olmakla suçlanıp, umduğunuzdan daha sert bir çıkışla üzerinize gelindiğine de şahit olabilirsiniz. Ay tutulması sizleri ya hep ya hiç düzlemine sürükleyebileceği için bu süreci kayba uğramadan geçirmeye bakın.

KOÇ: 2 Ocak’ta başlamış olan veya kafanızı kurcalayan durumların artık netlik kazanması söz konusu. Yalnız olan koçlar için önümüzdeki 6 aylık süreçte yepyeni aşklar söz konusu olabilir. Kriz durumu içinde olan ilişkiler için bitme kararı alınabilir. Aşk hayatı aktif olan sevgili Koçlar evlilik hayatlarına bir bebek katmayı düşünüyorlarsa uygun bir zaman dilimi.

BOĞA: Ev, aile içinde iç huzura odaklanmak iyi olacaktır. İçsel hareket ve eyleme geçme isteği uyumsuzluk getirebilir. Önümüzdeki 6 aylık sürecin iyi gidebilmesinin en önemli adımı ayakların yere sağlam basması olacaktır.

Taşınma, ani gerekecek tadilatlarda tedbir! Anne sağlığınıza ve kontroller önemli olabilir.

İKİZLER: Ufak ufak seyahatlerin ve iletişim trafiğinin artması zamanla yorabilir. Çevreniz, kardeş ve akrabalarınıza karşı kırıcı olmamaya ve seçtiğimiz sözcüklere dikkat! Bu kadar yoğun seyahat yaparken kazalara karşı temkin…

YENGEÇ : Maddi kazançlar, kaynaklar, gelirler ile ilgili konular gündem olurken burada dikkat edilmesi gereken şey, doğru kararlar alabiliyor olmak olacak. Önümüzdeki 6 ay gelir ve giderler dengesinde ortak yapılan işlere ve anlaşmalara dikkat!

Diş sağlığı, eklem ağrıları için kontroller yapılması gerekebilir.

ASLAN : İlişkiler, ortaklıklar önemli kararlar alma zamanı. Aslan burcu olan bayanlar üreme organlarına dikkat. Parlamayı ve ışığını saçmayı seven aslanlar bu günlerde kalp ile bağlantıda olup iç sesine kulak vermeyi başarmalıdırlar.

BAŞAK: Sağlığa, zehirlenmelere ve yenilen gıdalara dikkat! Platonik ilişki içinde olanlar veya gizli saklı ilişki yaşayanlar için biraz gündem olabilir, ortaya çıkabilir. Bu dönemde inziva veya içe dönme daha iyi gelecektir.

TERAZİ: Sosyal hayatın, çevrenizin, ilişkiler ve iletişimin arttığı bir 6 aylık süreç başlıyor olacak. Kadınlarla iş birliği ve destek artabilir. Uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir proje onay alabilir. Sosyal çevre, yeni bir aşk ve gizli bir hayran kazandırabilir. Sosyal olmaz zamanı…

AKREP: Kariyer ve planlama için önemli bir süreç sizi bekliyor olacak. Bazı akrepler için bitişler ani istifalar ve yepyeni başlangıçlar olabilir. Artık bu zaman diliminde hareket ve cesaret size avantaj getirecektir.

YAY: Hayatında ilerleyeceği ve tecrübe kazanacağı yön için karar verebilir. Yurtdışı bağlantılar ve yükseköğrenim ile ilgili radikal kararlar verilebilir. Uzun zamandır süren bir dava hukuksal bir mevzu çözüme kavuşabilir.

OĞLAK: Ani gelen beklenmedik bir miras söz konusu. Bu arada sağlığınızla ilgili süregelen bir tedavi ve ameliyat kararı verilebilir. Kredi, ortak yapılan işlerle ilgili avantajlı girişim söz konusu.

KOVA: Evlilik hayatınızla ilgili sorunlar varsa çözüm için hızlanabilir ve bazı kararlar alabilirsiniz. Bekâr ve uzun süreli ilişkiler için de net kararlar, evlilik söz konusu. Bu dönem ortaklıklar, yeni anlaşmalar ve başlangıçlar gündem.

BALIK: En çok sağlığına dikkat etmesi gereken burç. Bunun sebebi iş yoğunluğunun ve fiziksel yorgunluğunun artması olacaktır. Çalışma hayatında yeni kararlar ve terfinin yanında stres ve yorgunluğa karşı dikkat.

KALP VE TANSİYONA DİKKAT : Aslan burcu bedenimizde kalp, dolaşım sistemi, omurga ve sırt bölgesini yönetir. Dolunaylarda Ay’ın üzerimizdeki etkisi güçlüdür ve sağlık sorunları daha fazla ortaya çıkabilir. Siz veya çevrenizde dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunu olanların daha fazla dikkat etmesi gereken bir dönemde olacağız.

TUTULMA EN ÇOK... : Bu tutulma özellikle dişi enerjiyi çok vurguluyor. Bu kimimiz için aynı yuvayı paylaştığımız eşimiz, kimimiz için anne, yuva, çocuk, beslenme, bakım, kimimiz için rızkımızı çıkardığımız yaşadığımız, vatan, toprak ana, işimiz olabilir.

BUNLAR OLABİLİR : Birçoğumuz için bu tutulma yaşam enerjimizi, özdeğer duygumuzu arttıracak hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Bir bebek haberi, bir iş imkanı, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz fırsatlar, başarı, ün, maddi ödüller, arzuladığımız bir ilişki, aşk söz konusu olabilir.

AŞK HAYATI : Aslan aşk ve sevgi ile çok ilgilidir, Neptün burada da sizi aşırı duygusal, romantik yapabilir. Sevgilinizin sizi yeterince sevmediğini ya da hayal ettiğiniz aşka bir türlü kavuşamadığınızı düşünüp melankolik ve depresif takılabilirsiniz. Bazılarınız için tüm gerçekleri ortaya çıkaran aydınlatan bu dolunay aldatıldığınızı öğrenmenize ve bir aşkın bitmesine de neden olabilir.

EN ÇOK KİMİ ETKİLEYECEK : Bu tutulma 28 Temmuz-5 Ağustos Aslanlar, 27 Ocak-3 Şubat Kovalar, 27 Nisan-3 Mayıs Boğalar, 29 Ekim-5 Kasım Akrepler için birinci derece etkili olabilir.