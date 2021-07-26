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  3. Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Y. isimli kişi, kanser hastası olan eşi Hamiyet Y.'yi kravatla boğup öldürdükten sonra silahla başına ateş ederek intihar etti. Olay yerinde inceleme yapan polisler Mehmet Y'nin "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı not bıraktığını belirledi.

Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

Alınan bilgilere göre  Mehmet Y. isimli kişi,  Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki eşi Hamiyet Y'nin yanına gitti. Daha sonra ise Mehmet Y. (80), sabah saatlerinde oğlu Erkut Y.'yi telefonla arayarak helallik istedi.

Erkut Y, telefon görüşmesinin ardından annesiyle babasının yaşadığı eve girdiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı. Erkut Y, annesi Hamiyet Y'nin (74) öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu görünce durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi.

Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

 Onun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y'yi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mehmet Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

"BENİ BAĞIŞLAYAN HÜR İRADEMLE YAPTIM"

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, Mehmet Y'nin olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı notunu buldu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Y'ye bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğunu ve ihtiyaçlarının eşi Mehmet Y. tarafından karşılandığını belirledi.

Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar ettiKanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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