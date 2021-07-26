Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar etti

Alınan bilgilere göre Mehmet Y. isimli kişi, Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki eşi Hamiyet Y'nin yanına gitti. Daha sonra ise Mehmet Y. (80), sabah saatlerinde oğlu Erkut Y.'yi telefonla arayarak helallik istedi.

Erkut Y, telefon görüşmesinin ardından annesiyle babasının yaşadığı eve girdiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı. Erkut Y, annesi Hamiyet Y'nin (74) öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu görünce durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Onun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y'yi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mehmet Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BENİ BAĞIŞLAYAN HÜR İRADEMLE YAPTIM"

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, Mehmet Y'nin olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı notunu buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Y'ye bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğunu ve ihtiyaçlarının eşi Mehmet Y. tarafından karşılandığını belirledi.