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  3. Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı

Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı

İzmir'in Urla ilçesinde karaciğer kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi kanserden ölen amcasının yanında toprağa verildi.

Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı

Alınan bilgilere göre iş insanı Koral Kıpkıp'ın 7 yaşındaki  oğlu Arif Kıpkıp, bir süredir karaciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak 7 yaşındaki Arif'ten acı haber geldi. Koral Kıpkıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "Aslan oğlum melek oldu" ifadelerini kullanarak oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı

AMCASININ YANINA DEFNEDİLDİ

7 yaşındaki Arif'in cenazesi bugün Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Kuşçular Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Arif'in amcası Aykut Kıpkıp'ın da bir yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük çocuk amcasının yanına defnedildi. 

Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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