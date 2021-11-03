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Kanserde çığır açacak buluş! Kan testi ile teşhiste hata payı sıfıra yakın!

ABD’de Mayo Clinic araştırma merkezi tarafından kan testi yoluyla 50’den fazla kanser türünün tespit edilebildiği yeni bir çalışma yapıldı. 6 bin 600 kişi üzerinde yapılan testlerde, yüzde 1’den daha az hata ile kanser tespiti yapıldı.

Kanserde çığır açacak buluş! Kan testi ile teşhiste hata payı sıfıra yakın!

ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı.

6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi. Bilim insanları, testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurguladı.

KAN TESTİ ÖLÜMCÜL KANSERLERİ TESPİT EDEBİLİR

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.

Kanserde çığır açacak buluş! Kan testi ile teşhiste hata payı sıfıra yakın!

KANDAKİ DNA İNCELENİYOR

Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA'yı izlediğini söyledi. "Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, "Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kanserde çığır açacak buluş! Kan testi ile teşhiste hata payı sıfıra yakın!

‘EZBER BOZAN BİR ŞEY’

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” diye konuştu.

Plotnikoff, "Bir şeyleri daha erken yakalayabilirsek, o zaman önemli bir fark yaratma şansımız olur" ifadelerini kullandı.

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