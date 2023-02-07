Kansız terör örgütü depremi fırsat bildi: Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırdılar!

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6'lık deprem nedeniyle zor günler geçirirken hain terör örgütü, alçakça saldırılarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.
İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi. pic.twitter.com/YJlQcbc7zP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023