Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı! Acılı anne isyan etti: Neden?Sivas’ta hayat Ataya saygı için böyle durduSu kesintisi 10 Kasım Salı 2020 | Sular ne zaman gelecek?Adana'da gerçekleşen operasyonda DEAŞ'a ait kitapevinde bomba ele geçirildiAltın fiyatlarında düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti! İşte 10 Kasım Salı altın fiyatları...Mardin’de 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde yakalandıZiraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandıSüper Lig kulüplerinden 10 Kasım için tweet zinciriKapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandıDoğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zeynep Mehdi'yi kıskanıyor!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandı

Kapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandı

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandı

Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerini bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Göreme beldesindeki kalkış alanında gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı personeli de eğitimli atlarla, tur süresince vadi sırtlarında dolaştı.

Kapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT