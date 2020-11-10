Kapadokya'da balonlar, Gazi Mustafa Kemal için havalandı

Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerini bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Göreme beldesindeki kalkış alanında gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı personeli de eğitimli atlarla, tur süresince vadi sırtlarında dolaştı.