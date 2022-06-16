Vahşi kaplan, bakıcısına acımasızca saldırdı! Görenlerin yüreği ağzına geldi!

Olay 11 Haziran tarihinde Meksika'daki özel bir çiftlikte gerçekleşti. Bir süredir çiftlikte yaşayan kaplanın bakıcılığını yapan Jose de Jesus adındaki genç adam, kaplanın saldırması sonucu ellerinden ve kolundan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırılan genç adam, hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde gerçekleşen olayda, kaplanın saldırısı sonucu ellerinden ve kolundan ağır bir şekilde yaralanan 23 yaşındaki adam, ambulans ekiplerinin olay gerine gelmesiyle acilen hastaneye yetiştirildi.

11 Haziran'dan bu yana tedavisi süren ve durumu kritik olan Jose de Jesus, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç adamın ailesi, Jesus'un bakıcılık yaptığı özel çiftlikte çok sayıda vahşi hayvanın bulunduğunu ve bunların bakımı konusunda gerekli izin belgelerinin bulunmadığını bildirdi. Hayvanların ülkeye yasal yollarla getirildiği konusunda da şüpheleri olduğunu belirten aile, bu konuda soruşturma başlattıklarını açıkladı.



