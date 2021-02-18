Kar duruyor mu? Bugün son gün! İşte 18 Şubat Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı güncel değerlendirmelere göre, 18 Şubat Perşembe günü yurt genelinde yağışlı havanın hakim olmaso beklenirken Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı ise vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Batı ve iç kesimlerde 1 - 3 derece artması beklenen sıcaklık, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise düşüşe geçerek 4 - 8 derece azalacak.

RÜZGAR

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimelrinde ve Akdeniz'de sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli esintinin yer yer fırtınaya dönüşerek saatte 60 - 80 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelini esir alması beklenen yağışların yüksek kesimlerde karla karışık görülmesi ve yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

İSTANBUL °C, 6°C

KIRKLARELİ °C, 6°C

KOCAELİ °C, 3°C

EGE BÖLGESİ

Kütahya ve çevresinde beklenen kar yağışının İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur şeklinde kendisini göstereceği tahmin edilirken iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

DENİZLİ °C, 6°C

İZMİR °C, 9°C

MANİSA °C, 7°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgeyi etkisi altına alacak olan kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde kendisini göstererek saatte 60 ile 80 km hıza ulaşacak.

ADANA °C, 13°C

ANTALYA °C, 13°C

HATAY °C, 11°C

ISPARTA °C, 4°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Akşam saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alması beklenen kar yağışının Eskişehir'den bailayarak Ankara ve Çankırı'ya yayılması bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

ÇANKIRI °C, -3°C

ESKİŞEHİR °C, -1°C

KONYA °C, -2°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiği bölgede, gecenin ilerleyen zamanlarında ise Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da, yer yer yoğun yağış söz konusu olacak.

BOLU °C, -2°C

DÜZCE °C, 3°C

KASTAMONU °C, -1°C

ZONGULDAK °C, 5°C

AMASYA °C, -2°C

RİZE °C, 4°C

SAMSUN °C, 3°C

TRABZON °C, 5°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Bingöl ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde başlayacak olan yoğun kar, zaman zaman gök gürültüsüyle etkili olacak. Bölgede çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

ERZİNCAN °C, 2°C

ERZURUM °C, -4°C

KARS °C, -2°C

VAN °C, -1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede genel anlamda yağmur etkili olacak. Şanlıurfa'nın doğu ilçeleri ve yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

GAZİANTEP °C, 7°C

SİİRT °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 8°C