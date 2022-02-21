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  3. Kar küreme aracı yok, scooter verelim? İBB’nin elektrikli araç bütçesi dudak uçuklattı!

Kar küreme aracı yok, scooter verelim? İBB’nin elektrikli araç bütçesi dudak uçuklattı!

İBB'nin, 15 adet elektrikli scootera 1 milyon 697 bin 500 TL ayırdığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia, belgelerle kanıtlandı.

Kar küreme aracı yok, scooter verelim? İBB’nin elektrikli araç bütçesi dudak uçuklattı!

İBB yönetimi, 15 adet scooter için çıktığı ihalede kazanan firmaya 1 milyon 697 bin 500 TL ödeyecek. İddia olarak ortaya atılan bilgi, belgelerle kanıtlanınca sosyal medya kullanıcıları duruma "Kar yağdığında küreme aracı değil, scooter lazım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Daha önce İYİ Parti'nin 80 milyon TL reklam bütçesini karşılayan İBB, vatandaşı yeniden hayal kırıklığına uğrattı.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

"KAR KÜREME ARACI YOK, SCOOTER VERELİM?"

Geçtiğimiz Ocak ayında, yoğun kar yağışı ve İBB'nin ihmali nedeniyle vatandaşlar yolda kalmış, İstanbul'da hayat adeta durma noktasına gelmişti. O anlarda kar küreme araçlarının devrede olmaması büyük tepki toplamış, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vatandaş tarafından istifası istenmişti. Tüm bunlar yaşanırken İstanbul'un en lüks mekanlarından birinde İngiliz Büyükelçisi ile balık keyfi yapan İmamoğlu, İBB bütçesini bir gecede masaya yatırmıştı.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

Yaşanan olumsuzlukların ardından, İBB'nin İYİ Parti'ye ait olan 80 milyon TL reklam bütçesini üstlendiği ortaya çıkmıştı. Son olarak da 15 adet elektrikli scootera 1 milyon 697 bin 500 TL para sayan yönetime vatandaştan "Kar yağdığında küreme aracı değil, scooter lazım" şeklinde tepki geldi.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

Büşra Mercimek
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