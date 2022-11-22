Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi İsveç’te etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’nda bazı seferler iptal edilirken, tren ve otobüs seferlerinde aksamalar oldu. Aksamaların yarına kadar devam edeceği bildirildi.