Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi

İsveç’te etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’nda bazı seferler iptal edilirken, tren ve otobüs seferlerinde aksamalar oldu. Aksamaların yarına kadar devam edeceği bildirildi.

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Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi

Yollarda uzun kuyruklar oluşurken evlerine gitmek isteyenlerin trafikte 8-9 saat bekledi.

Yetkililer kaygan yollar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Birçok trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Stockholm’de kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 1 ila eksi 3 derece olması beklenirken başkent Stockholm'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

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TRAFİKTE 8-9 SAAT BEKLEDİLER

İsveç Ulaştırma İdaresi sözcüsü Katarina Wolffram, bu yıl sert kışın erken geldiğini belirtti.

Kar kaosunun özellikle başkent Stockholm'de yaşamı olumsuz etkilediğini kaydeden Wolffram, özellikle kış lastiği taktırmamış araçların ani bastıran kardan dolayı birçok kazaya karıştığını, yollarda uzun kuyruklar oluşurken evlerine gitmek isteyenlerin trafikte 8-9 saat beklediğini aktardı.

KAYNAK: AA

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