Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi

Yollarda uzun kuyruklar oluşurken evlerine gitmek isteyenlerin trafikte 8-9 saat bekledi.
Yetkililer kaygan yollar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Birçok trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Stockholm’de kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 1 ila eksi 3 derece olması beklenirken başkent Stockholm'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.
TRAFİKTE 8-9 SAAT BEKLEDİLER
İsveç Ulaştırma İdaresi sözcüsü Katarina Wolffram, bu yıl sert kışın erken geldiğini belirtti.
Kar kaosunun özellikle başkent Stockholm'de yaşamı olumsuz etkilediğini kaydeden Wolffram, özellikle kış lastiği taktırmamış araçların ani bastıran kardan dolayı birçok kazaya karıştığını, yollarda uzun kuyruklar oluşurken evlerine gitmek isteyenlerin trafikte 8-9 saat beklediğini aktardı.
KAYNAK: AA