Kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı
Kağıthane'de sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların kaymaya başladığı bayırda bir kamyonetin arkasına çıkan kişinin zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalışması kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi uyarısı ardından İstanbul güne yağış ile uyandı. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aşırı yağış nedeniyle araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.
KAMERALARA YANSIDI
Bazı araçlar yollarda kayarken bazıları hareket edemedi. Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir vatandaşın kamyonetin kasasına binip zıpladı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştı. Zor anlar kameraya yansıdı.
(İHA)