Kar yağışı etkisini artırdı! O araçların geçişi engellendi!

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda etkili kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunan küçük tonajlı araçların geçişine ise izin verdi.

Seydişehir Antalya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinasıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA