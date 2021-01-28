Kar yağışı ve sağanak yağış, İstanbul barajlarına can suyu oldu

2020 yılında beklenen yağışların yağmaması ile birlikte İstanbul'da su sorunu yaşanacağı gündeme gelmişti. Ancak Ocak ayında etkili olan kar yağışının yanında son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranında yaşanan artış rakamlara da yansıdı.

AA'nın haberine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta yüzde 19,16 oranına kadar düşen barajların doluluk oranı, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla birlikte yüzde 17,80 arttı.

BİR GÜNLÜK YAĞIŞ, BARAJLARI YÜZDE 2,74 DOLDURDU

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,96 olarak ölçüldü. Dünkü yağışların ise barajlara yüzde 2,74'lük bir katkısı oldu.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre barajlardaki son doluluk oranı şu şekilde:

Istrancalar :Yüzde 56,27

Terkos: Yüzde 36,66,

Sazlıdere: Yüzde 16,04,

Alibey: Yüzde 48,74,

Büyükçekmece: Yüzde 38,51

Ömerli: Yüzde 39,95,

Darlık: Yüzde 52,60,

Elmalı: Yüzde 44,29

Kazandere: Yüzde 42,34

Pabuçdere : Yüzde 13,04

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dünkü yağışların etkisiyle 24 milyon metreküp artış göstererek 321 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN BARAJ DOLULUK ORANI

Barajlardaki doluluk oranı, 28 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64,

2006'da yüzde 88,60,

2007'de yüzde 54,62,

2008'de yüzde 25,24,

2009'da yüzde 49,48,

2010'da yüzde 96,15,

2011'de yüzde 88,21,

2012'de yüzde 66,24,

2013'te yüzde 75,18,

2014'te yüzde 32,55,

2015'te yüzde 85,65,

2016'da yüzde 73,98,

2017'de yüzde 84,77,

2018'de yüzde 73,58,

2019'da yüzde 90,68,

2020'de yüzde 55,47,

2021'de ise yüzde 36,96 olarak gerçekleşti.