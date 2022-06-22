Kara kara düşünmeyin! Koltukaltı kararmaları için diş macunu ile yapacağınız karışım mucize şekilde etki edecek! Aşırı derece tere maruz kalma, havasızlık, tüyleri alırken kullanılan yöntemlerden dolayı koltukaltlarında morarmalar meydana geliyor. Yaz ayalarında kötü bir görüntü oluşturması sebebi ile bu durumundan kurtulmak isteyenlere diş macununa eklenerek yapılacak olan karışımlar ilaç gibi gelecek!

1 8 LİMON SULU DİŞ MACUNU Antibakteriyel özelliklerinden dolayı koltukaltlarını beyazlatmak için en iyi alternatiflerden birisi limondur. Hazırlanacak olan karışıma 4 çay kaşığı limon suyu, biraz diş macunu eklenir ve karıştırılır. Elde edilen karışımı koltukaltına sürülerek 5 ila 7 dakika arasında bekletilir ve ardından durulma işlemi yapılır.