Kara kara düşünmeyin! Koltukaltı kararmaları için diş macunu ile yapacağınız karışım mucize şekilde etki edecek!
Kara kara düşünmeyin! Koltukaltı kararmaları için diş macunu ile yapacağınız karışım mucize şekilde etki edecek!
Aşırı derece tere maruz kalma, havasızlık, tüyleri alırken kullanılan yöntemlerden dolayı koltukaltlarında morarmalar meydana geliyor. Yaz ayalarında kötü bir görüntü oluşturması sebebi ile bu durumundan kurtulmak isteyenlere diş macununa eklenerek yapılacak olan karışımlar ilaç gibi gelecek!