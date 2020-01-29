Kara kartalın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın için yarın taraftara açık olarak saat 19.03'te Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'ta yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yarın yapılacak idmanın 19.03'te Vodafone Park'ta taraftara açık olacağını belirterek, "Yarın 19.03'de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz." dedi.

SERGEN YALÇIN: DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, "Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la konuştum, 'Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah' dedi." ifadelerini kullandı.