Kara Kartallarda Walace pazarlığı başladı

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın, Walace için bir karar vermesi gerekecek. Hannover'in, Beşiktaş’ın listesinde olan Walace için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş dışında Benfica ve Dinamo Moskova’nın da talip olduğu Walace için Kartal’ın yüksek bonservis talebinden dolayı kiralık formülü üzerinde çalıştığı kaydedildi. 24 yaşındaki Walace, Brezilyalı ve orta sahada forma giyiyor. Wallace 2018’de Hamburg’dan, Hannover’e 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU

Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Hannover formasıyla 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Walace’ın güncel transfermarkt piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösterildi. Alman ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Walece için Beşiktaş’ın kabul edilmesi halinde kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyduracağı öğrenildi.

BENFİCA DA TALİP OLDU

2018 yılında Hamburg'dan Hannover'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş dışında Benfica ve Dinamo Moskova'nın da transfer listesinde bulunan Walace için satın alma opsiyonlu 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ile Alman ekibinin kapısı çalınacak. Sambacıya da aynı rakam maaş olarak teklif edilecek.

WALACE KİMDİR?

Transfer döneminde henüz hareketlilik yaşamayan Beşiktaş'ta yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Hannover'de forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Walace ile ilgileniyor.

Walace ile İspanya ve Rusya'dan da teklifler var. Hannover ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Walace, 6 milyon euro bonservis ile Hannover'e transfer olmuştu.

24 yaşındaki Walace, Brezilyalı ve orta saha mevkinde forma giyiyor. 2018 yılında Hamburg'dan, Hannover'e 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Walace, geçtiğimiz sezon Hannover formasıyla 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Hannover'in güncel transfermarkt piyasa değeri ise 8.5 milyon euro olarak gösterildi.