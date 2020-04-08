Kara Kuvvetleri Komutanı'nın eşi Belma Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsten tedavi gören Belma Yaman, hastalığa yenik düştü...

Corona virüsü nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman corona virüsü nedeniyle tedavi görüyordu.

Belma Yalman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ayrıca corona virüsü nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

BARIŞ YARKADAŞ: 15.30 SULARINDA HAYATA VEDA ETTİ

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: