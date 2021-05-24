Hindistan'da son günlerde yeni tip koronavirüsün etkileri hızla artıyor. Günlük ölü sayılarının 4 bini geçtiği ülkede bu kez de 'kara mantar' olarak bilinen Mukormikoz salgını ortaya çıktı. Enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek için hastaların gözlerinin alındığı ve görme yetisini kaybettiği ülkede artan vakaların üzerine internet kullanıcıları da arama motorlarında Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? | Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KARA MANTAR HASTALIĞI (MUKORMİZ) NEDİR?

Kara mantar (Mukormikoz) çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyni, sinüsleri ve akciğerleri etkileyen kara mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS’li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde tehlikeli olabilir.

Doktorlar, salgının şiddetli Kovid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor.

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor. Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

KARA MANTAR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Bazı kaynaklarda ise göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği söyleniyor. Bu durumda belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Göz kararması

Renkleri değişik görme

Bulanık veya çift görme

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük

Kanlı öksürük

KARA MANTAR BULAŞICI MI?

Haydarabad merkezli Yashoda Hastanelerinde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Monalisa Sahu'ya göre , bu hastalığa özellikle duyarlı olan bir grup insan var. Bu kişiler:

Kovid-19 hastaları

Kontrolsüz diyabet ve diyabetik ketoasidoz (vücudun keton adı verilen zararlı asitler ürettiği bir diyabet komplikasyonu),

Uzun süre yüksek dozda intravenöz veya oral steroid almış olanlar,

İmmünomodülatörler almış olanlar (kanser gibi hastalıklarda bağışıklık sisteminin tepkisini değiştirmek için kullanılan ilaçlar).

Kara mantarın bulaşıcı olduğu düşünülmektedir fakat şu an için ne şekilde bulaştığı bilinmemektedir.

KARA MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hızla yayılan ölümcül bir mantar hastalığı olan kara mantar enfeksiyonu, öncelikli olarak şüpheler doğrultusunda hastanede kontrol altına alınması gerekir. Tanı konduktan hemen sonra tedaviye başlanmalıdır. Erken teşhis oldukça önemlidir. Öncelikle altta yatan hastalığın kontrol altına alınması önemlidir. Cerrahi operasyonla hastalıktan kurtulma ihtimali yüksektir.