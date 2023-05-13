Kara yollarında son durum : 13 Mayıs Cumartesi, hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma va?, İşte detaylar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları kesimi 38-41. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

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Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 13-14. kilometrelerinde (Taşköprü mevkisi) menfez yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme ve Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. ve Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle her iki yönde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.