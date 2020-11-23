Karabağ Sivasspor maç özeti izle: 2-3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a konuk oldu. Bol gollü geçen maçta DG Sivasspor rakibini 3-2 mağlup etti. Sivasspor bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.

MÜCADELENİN İLK YARISINDA YAŞANANLAR

8. dakikada Matic’in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir’in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Zoubir’in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel’in şutu Guerrier’in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.

İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR

51. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahimli'nin içeriye verdiği topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Matic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden gelişine çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-1

58. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanatta son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahasından yaptığı vuruşta direğe çarparak kale içine yönelen topu kaleci Magomedaliyev tam çizgi üzerinde kontrol etti.

79. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topu Karabağ yarı alanına taşıyan Uğur Çiftçi, pasını Kone'ye verdi. Kone'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda gerçekleştirdiği vuruş ağlarla buluştu: 3-2

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet xx, Heine Sorensen xx, Lars Hummelgaard xx

Karabağ: Magomedaliyev xx, Guerrier xx, Garayev xx, Medina xx, Jafarguliyev xx, Matic xxx, İbrahimli xx, Bayramov xx (Romero dk. 66 x), Owusu xx, Zoubir xxx, Emreli xx

Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Goiano xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xxx, Robin Yalçın x (Isaac Cofie dk. 20 xx), Claudemir xx, Yasin Öztekin xxx (Samba Camara dk. 90+1 ?), Gradel xxx, Ninga x (Olarenwaju Kayode dk. 57 xxx), Kone xxx

Yedekler: Ali Şaşal Vural

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zoubir (dk. 8), Matic (dk. 51) (Karabağ), Kone (dk. 40 pen. ve 79), Yasin Öztekin (dk. 58) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Samassa, Goiano, Yasin Öztekin (Sivasspor), Garayev, Owusu (Karabağ)