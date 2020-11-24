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Karabağ - Sivasspor maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden DG Sivasspor'un, Karabağ maçı programı belli oldu.

Karabağ - Sivasspor maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden DG Sivasspor'un, Karabağ maçı programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İstanbul'da karşılaşacak Sivasspor'un seyahat ve medya programı açıklandı. Buna göre kırmızı-beyazlı takım, 25 Kasım Çarşamba günü Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gidecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile deneyimli futbolcu Arouna Kone, aynı gün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.30'da basın toplantısına katılacak. Kırmızı-beyazlılar, Karabağ ile oynanacak maçtan önce stadyumdaki son idmanı saat 17.00'da yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

26 Kasım Perşembe günü oynanacak maçın ardından Sivasspor kafilesi, maçın ardından uçakla Sivas'a dönecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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