Karabük'te eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Karabük okullar tatil mi 12 Şubat 2020? Karabük Çarşamba günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ 12 ŞUBAT 2020?

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime dahil öğrenciler için okullar Eskipazar'da tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

KARABÜK HAKKINDA BİLGİ

Karabük, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi'nde il. 2016 yılı nüfus verilerine göre nüfusu 242.347'dir.

Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 hanelik bir mahallesiydi 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini attı.

Karabük, 6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'ın Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu.

Karabük'ün futbol takımının ismi Kardemir Karabükspor'dur. Süper Lig'de en son 2017-2018 sezonunda mücadele etmiştir.

Bugün Türkiye'nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş yerleri Karabük'tedir. Şehirde ayrıca ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Kardemir bulunmaktadır.

Karabük ilinin topraklarında çeşitli iklim türlerine rastlanmaktadır. Bu farklılıkların meydana gelmesinde İlin coğrafi özellikleri ve konumu rol oynamıştır. Karabük, Karadeniz Bölgesi'nde yer almasına karşın dağların Karadeniz'e paralel uzanmasından dolayı Karadeniz üzerinden gelen nemli ve yağışlı havanın etkilerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Yenice ilçesinde tam Karadeniz iklimi yaşanırken; İl merkezinde, Eskipazar, Ovacık ilçelerinde Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş ikliminin özelliklerine rastlanmaktadır. Orman varlığı açısından Türkiye'nin % 68 oranı ile en zengin ilidir. Yenice ilçesinde torpikal bölgelerde görülebilek yoğun ve çeşitli orman örtüsü ve kendi sınıfında rekor düzeyde boya ve çapa ulaşmış ağaç türleri vardır. Geniş yapraklı türlerden kayın 1. meşe 2. ağaç türü iken; iğne yapraklı ağaçlarda göknar, sarıçam ve karaçam baskın ağaç türleridir. Havası demir çelik fabrikaları nedeniyle kötüdür.

Güncel Nüfus Değerleri Tablosu (2019):

Karabük ili nüfusu: 248.458'dir. Bu nüfusun %77,77'si şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). İlin yüzölçümü 4.142 km2'dir. İlde km2'ye 60 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 169’dir.)

İlde yıllık nüfus % 0,18 oranında artmıştır. Nüfusu en çok artan ilçe: Safranbolu (% 2,09). Nüfusu en çok azalan ilçe: Ovacık (-%15,95)

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 7 belediye, bu belediyelerde 80 mahalle ve ayrıca 277 köy vardır.

TÜRKİYE'DE HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.