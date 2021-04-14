Karabük’te bir apartman komple karantinaya alındı: hasta ve temaslılar var Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. Apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edilmesinin yanı sıra çok sayıda kişinin temaslı olduğu öğrenildi.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. TEMASLI SAYISININ FAZLA OLMASI HAREKETE GEÇİRDİ Yeni Mahalle Şehit Ateşe Ertuğrul Mor Caddesi üzerindeki 4 katlı 8 daireli bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 13 Nisan günü saat 21.00'de başlayan karantina, 23 Mart günü saat 21.00'de sona erecek. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı karabüksafranboluKarantina