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  3. Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'te, iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde Yusuf Altıok'a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boş olan ve kimsenin yaşamadığı evdeki yangını fark eden köy sakinleri, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede köye ulaşan itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Karabük'te alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'te alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'te alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'te alev alev yanan iki katlı ev itfaiye ekiplerince söndürüldü

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