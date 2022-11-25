Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi

Karabük'te iki yıl önce gazeteciyi darp eden üç şüpheliden ikisi hakkında mahkeme hapis kararı verdi.

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Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi

Karabük'te iki yıl önce gazeteciyi darp eden üç şüpheliden ikisi hakkında mahkeme hapis kararı verdi.

9 Kasım 2020 tarihinde Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak Vadi park sitesinin önünde meydana gelen olayda gazeteci Sait Alıcı kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek hastanelik olmuştu. Alıcı'nın şikayetçi olması üzerine Nuri B., Kamil Ç. ve Murat Ç. polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanan şüpheliler 1.5 ay sonra tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

GAZETEYİ DÖVENLERE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası, Kamil Ç. ile Murat Ç. hakkında 1'er yıl 2 ay, Nuri B. isimli şahsa ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, iki şüpheli hakkında adli sicil kayıtlarına göre daha önce birçok kasıtlı suçtan mahkumiyetleri bulunması ve haklarında ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması da gözetildiğinde, ileride tekrar suç işlemekten kaçınacaklarına dair mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından, sanıklar hakkında hapis cezasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına karar verdi. Diğer sanık Nuri B'nin ise sabıkasız oluşundan dolayı CMK 231/5 maddesi uyarınca hükümen açıklamanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi

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