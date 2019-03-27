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  3. Karabük’te orman yangını "Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı."

Karabük’te orman yangını "Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı."

Karabük'te henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Karabük’te orman yangını "Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı."

Karabük'te henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Karabük'ün merkeze bağlı Melisa köyünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan orman yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu, Karabük ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ERMENEK

HÜSEYİN KOCAER

0

0%

MERKEZ

ŞABAN ŞAHİN

0

0%

AYRANCI

ÜMİT KARHARMAN

0

0%

KAZIMKARABEKİR

MEHMET ALİ BAYRAK

0

0%

BAŞYAYLA

ENES DURAN

0

0%

SARIVELİLER

HAYRETTİN ÇAKIR

0

0%

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