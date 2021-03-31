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Karabük’te uzaktan eğitime geçen sınıflar belli oldu

Risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Karabük'te ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar da yüzyüze eğitime devam edildiği, harici sınıflarda ise uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Karabük’te uzaktan eğitime geçen sınıflar belli oldu

Karabük Valiliği koronavirüs vakalarının arttığı kentte eğitim ile ilgili aldıkları yeni bir kararı duyurdu. 

Buna göre, ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitim devam edecek, diğer sınıflarda ise uzaktan eğitime geçilecek. 

Öte yandan özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfların da tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacak. 

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca  köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitimin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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