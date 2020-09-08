Vatandaşların Karabük'ün neyi meşhur? Karabük'te ne yenir? | Gezilecek yerler yazarak Karabük hakkında bilgi sahibi olduğu bu konuyla alakalı biz de çeşitli yemek kültürü ve eşsiz yerlere sahip olan Karabük ile ilgili önemli detayları haberimizde derledik. İşte o önemli bilgiler...

KARABÜK'ÜN NEYİ MEŞHUR? KARABÜK'TE NE YENİR?

ZERDE

Karabük'ün en meşhur tatlısı olan zerde, pratik yapılışı ile yılın her günü yapılmakta ve tüketilmektedir. Bu tatlı, Safranbolu ile özdeşleşmiş bir tatlıdır.

HÖŞMERİM

Farklı farklı yörelerde de rastladığımız höşmerim, Karabük' ün en çok tercih edilen tatlısıdır. Her şehirde yapılsa bile Karabük’te denemenizi tavsiye ederiz.

YAYIM

Karabük' ün kendine has yöresel en meşhur hamur işlerinden birisi olan yayım, çok lezzetli ve bol besleyicidir. Öncelikle erişte pişirilir. Üzerine ceviz, koyma konulur. Ardından tereyağı dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir.

CEVİZ HELVASI

Karabük' ün meşhur tatlılarından olan ceviz helvası daha çok Yenice' de yapılır. Ramazan ayı, bayram ve özel günlerde olmazsa olmaz yiyeceklerinden olan bu helvayı mutlaka denemelisiniz.



ÇULLU BÖREK

Karabük düğünlerinin olmazsa olmazı, düğün sofralarının meşhur lezzeti çullu börek, Karabük'e uğrayanların mutlaka yemesi gereken bir yemektir.

SAFRANBOLU BÜKMESİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesine özgü olan bu yemek, pide tarzı ve çok lezzetli bir hamur işidir. İlçede yürürken her yerde bükme satan yerler görebilirsiniz.





YOĞURTLU YUMURTA

Yapımı pratik ve az malzeme isteyen bu lezzet, Karabük' de ramazanlarda sofralarda mutlaka olmazsa olmazdır.

KARABÜK'TE GEZİLECEK YERLER

SAFRANBOLU EVLERİ

Karabük’e geldiğiniz zaman Safranbolu evlerini gezmeden kesinlikle dönmemelisiniz. Safranbolu evleri ve konakları, Karabük merkeze 8 km uzaklıkta bulunan Safranbolu ilçesindedir. Özel aracınızla, minibüslerle veya belediye otobüsleri ile en fazla 15-20 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Onlarca medeniyetin kültürünü yansıtan bu evleri gezerken birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca bu evlerden bazıları otele dönüştürülmüş durumdadır. Buralarda konaklama imkânını değerlendirerek farklı bir deneyim yaşamanız mümkündür.

YENİCE ORMANLARI

Karabük’ün doğal güzellikleri arasında yer alan Yenice Ormanları, her mevsim ziyaret edilebilecek noktalardan biridir. Yenice Ormanları içerisinde 15 yürüyüş ve 7 bisiklet rotasının yanı sıra 5 kamp rotası bulunmaktadır.

Oldukça büyük bir alana yayılmış olan Yenice ormanları onlarca ağaç ve bitki türünün yanı sıra yaban hayatına da ev sahipliği yapmaktadır. Yürüyüşünüz sırasında ceylan ve geyiklerin ayak izlerini görmeniz mümkündür. Orman içerisinde ziyaretçilerin kaybolmamaları için yön tabelaları yer almaktadır.

Yenice Ormanları’nın manzarası ile büyüleyici noktaları arasında Eğriova Göleti yer almaktadır. Alabalık avı için tercih edilen gölet, kamp severler ve fotoğraf tutkunları tarafından da tercih edilmektedir.

Kamp rotaları ve günübirlik turların yanı sıra Yenice Ormanları içerisinde konaklamak için tesisler de bulunmaktadır.

HIDIRLIK TEPESİ

Hıdırlık Tepesi, Safranbolu’nun bir tabloyu andıran manzarasını kuşbakışı olarak izleyebileceğiniz en güzel noktalardan biridir. Eşsiz manzarasının yanı sıra bu tepe, Türklerin Safranbolu’da ilk yerleşim yeri olma özelliğini taşımaktadır.

Yağmur dualarının ve Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı Hıdırlık Tepesi’nde Orhan Gazi dönemiNde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in Türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman'ın Anıt Mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın Türbesi ve bunların haricinde 2 namazgah bulunmaktadır.

Hıdırlık Tepesi, eşsiz Safranbolu fotoğrafları çekmek için en uygun noktadır.





MENCİLİS MAĞARASI

Karabük Safranbolu’da yer alan Mencilis Mağarası ilçe merkezine 7 km mesafede olup, ülkemizin en büyük 5.mağarası olma özelliğine sahiptir. Mağaraya giriş 150 basamaklı bir merdivenle sağlanırken, içerideki güzellikler bu zahmeti bir anda unutturmaktadır.

Yaz – kış fark etmeksizin 15 derece sıcaklığa sahip olan mağara, 6052 metre uzunlukta ve 281 metre yükseklikte olmakla birlikte yalnızca 400 metrelik bölümü ziyarete açıktır. Mağara içerisinde yer alan yürüyüş yolları ziyaretçiler için ışıklandırılmıştır.

Mağaranın alt kısmında kaynak, orta alanda sarkıt, dikit, duvar ve sütunlar yer almaktadır. Mağara oluşumunun 3 milyon yıl öncesine uzandığı düşünülmektedir.

Mencilis Mağarası’na giriş ücreti 5 TL’dir.

HADRİANAPOLİS ANTİK KENTİ

Karabük’e bağlı Eskipazar ilçesinde bulunan tarihi Hadrianapolis Antik Kenti, 4 adet köyü kapsamaktadır. Antik kente ulaşım Eskipazar ilçe merkezinden Budaklar, Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla köylerine giden dolmuşlarla sağlanmaktadır.

Antik kent üzerinde yapılan çalışmalara göre tarihi antik kentin kuruluş tarihi M.Ö. 320’li yıllardır. Bölgeye ilk yerleşimler ise Hititler tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Antik kent en parlak dönemini ise Roma zamanında yaşamıştır.

İçerisinde ise saray merdiveni, hamam harabeleri, Roma mezarları ve mahzenler bulunur. Ayrıca yapılan araştırmalara göre Hititler ve Romalılar dışında farklı medeniyetler tarafından da kullanılmış bir şehirdir.





SAFRANBOLU KENT TARİHİ MÜZESİ

Geçmiş yıllarda Hükümet Konağı olarak hizmet veren bina günümüzde Safranbolu Kent Tarihi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müze ziyaretçilerine şehrin yaşamı, gelenekleri ve kültürü hakkında geniş bilgi sahibi olma olanağı sunmaktadır.

Üç kata sahip olan müzede, Safranbolu’nun geleneksel kıyafetleri, tarihi ve dükkanları incelenebilmektedir.

Pazartesi günleri hariç ziyarete açık olan müzeye giriş ücreti 3 TL’dir.





BALKABOSTAN ŞELALESİ

Karabük’ün doğal güzellikleri denince akla ilk gelen yerlerinden biri olan Baklabostan Şelalesi, çam ormanlarının arasında temiz havanın ve huzur veren su sesinin size eşlik edeceği bir gezi deneyimi yaşatmaktadır. Şelale, merkeze sadece 17 km uzaklıkta bulunan eşsiz ormanlarla kaplı bir doğa harikasıdır.

Köknar, akçaağaç, kızılçam gibi ağaçların bulunduğu geniş bir alanın içerisinde yer alan şelalenin yüksekliği 10 metredir. Düştüğü yerde ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunan dev kazanı bulunmaktadır.

Baklabostan Şelalesi, Başköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Özel aracınızla veya kiraladığınız araçlarla bu bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Taksi kullanarak gitmek isterseniz ortalama 23 dakikada 54 - 60 TL gibi bir fiyata ulaşabilirsiniz.





İNCEKAYA KANYONU

Karabük – Safranbolu’nun en dikkat çeken noktalarından biri İncekaya Kanyonu’dur. Eşsiz doğasının yanı sıra içerisinde yer alan İncekaya Su Kemeri ile ziyaretçilerine tarihi bir gezi deneyimi de yaşatmaktadır.

Kanyon içerisinde yer alan cam teras ise manzara izlemek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Dik ve derin yamaçlardan oluşan İncekaya Kanyonu’nda ziyaretçileri hem doğa ile iç içe hem de adrenalin dolu bir gün beklemektedir.

İncekaya Kanyonu’na giriş ücreti 3 TL’dir.





SAFRANBOLU YEMENCİLER ÇARŞISI

Hem Safranbolu’nun hem de Karabük’ün tarih gezilerinde öne çıkan noktalarından biri Safranbolu Yemeniciler Çarşısı Arastası’dır. Birbirine bitişik 48 ahşap dükkandan oluşan çarşının düzeni Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanmaktadır.

Günümüze kadar tarihi dokusunu korumayı başarmış olan Safranbolu Yemeniciler Çarşısı Arastası’nın en dikkat çeken ürünleri yemeni ayakkabılar olmakla birlikte, çarşıda yöresel ürün ve hediyelik eşya yönünden zengin seçenekler sunulmaktadır. Kahvehane ve lokantalar ise hem şehrin yöresel lezzetlerini tatmanız hem de dinlenmeniz için hizmet vermektedir.

Hafta sonu çarşı ziyaretinde bulunmanız durumunda Ahmet Demirezen Yemenicilik Müzesi’ni de ziyaret etmeniz mümkündür.