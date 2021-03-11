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Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Karadağ'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Karadağ hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

Karadağ'ın Başkenti?

“Podgorica” şehri Karadağ'ın başkentidir.

Karadağ'ın Para Birimi Nedir?

Euro” Karadağ'ın para birimidir.

Karadağ'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Karadağ'ın telefon alan kodu : + 382

Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Karadağ

Karadağ'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Podgorica

Karadağ'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Montenegro

Karadağ'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Podgorica

Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Podgorica - Подгорица

Karadağ'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Crna Gora - Црна Гора

Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Sırpça

Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?

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