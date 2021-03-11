Karadağ'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Karadağ'ın Bayrağı Nasıldır?
Karadağ'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Karadağ'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Karadağ hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.
Karadağ'ın Başkenti?
“Podgorica” şehri Karadağ'ın başkentidir.
Karadağ'ın Para Birimi Nedir?
“Euro” Karadağ'ın para birimidir.
Karadağ'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Karadağ'ın telefon alan kodu : + 382
Karadağ'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Karadağ
Karadağ'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Podgorica
Karadağ'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Montenegro
Karadağ'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Podgorica
Karadağ'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Podgorica - Подгорица
Karadağ'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Crna Gora - Црна Гора
Karadağ'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Sırpça