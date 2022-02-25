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Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki Ukrayna'ya ait gemileri vurdu!

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Rusya Karadeniz'de gemilere ateş açtı. Ukrayna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Odessa yakınında gemilerin hedef alındığı duyruldu.

Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki Ukrayna'ya ait gemileri vurdu!

Rusya, Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemilere ateş açtı.

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor.

Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki gemilere Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu

KARADENİZ ATEŞ HATTI

Son olarak Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemilerin vurulduğu öğrenildi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Odessa yakınında gemiler hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki gemilere Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu

TÜRK GEMİSİNE DE İSABET ETMİŞTİ

Dün de Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında Türk yük gemisine roket isabet etmişti. Yalova'nın Altınova ilçesinde onarılacağı öğrenilmişti.

Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki gemilere Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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