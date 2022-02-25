Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki Ukrayna'ya ait gemileri vurdu!

İktidarı indirin uzlaşalım! Putin Ukrayna askerlerine seslendi, "Neo-nazilerle değil, sizlerle anlaşırız" diyerek darbe çağrısı yaptı!

"Saçmalamanın da bir adabı var!" CHP'li Halk TV'nin sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin Ukrayna işgaline nasıl tepki göstereceğini anlattı! İzleyenler şaştı kaldı!