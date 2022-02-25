Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki Ukrayna'ya ait gemileri vurdu!
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Rusya Karadeniz'de gemilere ateş açtı. Ukrayna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Odessa yakınında gemilerin hedef alındığı duyruldu.
Rusya, Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemilere ateş açtı.
Rusya-Ukrayna savaşında sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor.
KARADENİZ ATEŞ HATTI
Son olarak Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemilerin vurulduğu öğrenildi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Odessa yakınında gemiler hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
TÜRK GEMİSİNE DE İSABET ETMİŞTİ
Dün de Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında Türk yük gemisine roket isabet etmişti. Yalova'nın Altınova ilçesinde onarılacağı öğrenilmişti.