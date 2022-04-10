Karadeniz'de bulunan mayınlar gerçekten sürüklenerek mi geldi? Yoksa... Bakan Akar tüm şüpheleri masaya serdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKYK toplantısında Karadeniz'de tespit edilen mayınlarla ilgili şüphelerini dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre Akar şöyle konuştu:

"DİĞER ÜLKELERİ DE UYARDIK"

"Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz. Araştırdık, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayı bilinmiyor. Diğer ülkeleri de teyakkuza geçirdik. Bulgaristan ve Romanya makamları ile görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

"BİZİ SIKIŞTIRMA HAMLESİ"

Bu mayınlarla ilgili başka iddialar da var: NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dâhilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir mi? Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama bu imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek kilit sistemi devre dışı bırakılmış olabilir mi? Araştırmalarımız sürüyor."