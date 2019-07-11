Karadeniz'de fırtına! Ölü ve yaralılar var

Şiddetli fırtına ve yağmur Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde akşam saatlerinde etkili oldu. Yalnızca15 dakika içerisinde hayatı felç etmeye yetti.

Birçok köyde, elektrik direklerinin devrilip tellerin kopması sebebiyle elektrikler kesildi. Çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına, tarım alanlarına da büyük zararlar verdi.

ÇORUM'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı.

2 KİŞİ YARALANDI

Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla aracın zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü.

3 KREDİ VE YURTLAR KURUMU BİNASININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldı” diye konuştu.

Bu arada, AFAD ekiplerince kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

TOKAT

Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Akşam meydana gelen kuvvetli rüzgar, Tokat merkez ile Niksar ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda bazı ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu, uçan parçaların çarpması sonucu bazı iş yerleri hasar gördü. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

ORDU

Şiddetli fırtına, Ordu'nun da birçok ilçesini etkisi altına aldı. Fırtınada, ağaçlar devrildi, tarım alanları büyük hasar gördü.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Birçok köyde elektrik direklerinin devrilip, tellerin kopması nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi.

YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN MEYDANA GELDİ!

Öte yandan, Taşbaşı Mahallesi’nde yıldırımın isabet ettiği 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, doğalgaz ve YEDAŞ ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sağanağa karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve gerekli bölgelerde çalışmaların yapıldığını ifade etti. Başkan Tören, kent merkezinde küçük çaplı taşkınlıklar olduğunu, yangın dışında herhangi bir ciddi olayın yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, can kaybı olmamasının teselli edici olduğunu söyledi.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bir süre etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

HAREKET HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlar ve iş yerlerine zarar verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan bir ağaç da seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Araçta hasar oluştu. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce de buna benzer bir olay yaşadıklarını belirterek, "Fırtına 15-20 dakika sürdü. Yıkılan ağaçlarımız var. Bir de hasarlı kazamız var. Belediye ekipleri olarak işimizin başındayız." dedi.

Otomobilinin üzerine hareket halindeyken ağaç devrilen Sinan Buş da olay sırasında büyük şok yaşadığını anlatarak, "Fakat kontrolü kaybetmedim. Sadece aracımda hasar meydana geldi. Üzerime düşse belki hayatıma mal olabilirdi. Yetkililerden yaşlı ve çürümüş ağaçları kesip böyle olayların önüne geçilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.