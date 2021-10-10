Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı, fiyatlar yarıya düştü

Karadeniz'de balık sezonu 1 Eylül'de başlamıştı, şu anda da devam ediyor. Balıkçılar sezonu istavrit ve palamut ile açmışlardı. Bekledikleri hamsi dönemi de geldi.

Hamsi, denizin soğumasıyla beraber kendini gösterdi ve bolca miktarda ağlara takıldı.

HAMSİ FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

Öncesinde kilosu 30 lira olan hamsinin fiyatı yarıya düştü.

Trabzon'da istavritin kilosu 15 liradan satılırken, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satışa sunuluyor.

HAMSİ BOLLUĞU SÜRECEK

Hamsinin tezgahlarda oldukça fazla olduğunu belirten balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, bundan dolayı hamsi fiyatlarının 15 liraya kadar indiği söyledi. İstavritin de bulunduğunu ancak hamsiden dolayı pek talep görmediğini belirten Özsandıkçı'nın görüşüne göre hamsi bolluğu bir süre daha devam edecek.

Vatandaşın da hamsinin yeni fiyatından memnun olduğunu sözlerine ekledi.