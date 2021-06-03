Karadeniz'de kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

Haziran ayına girdik ama adeta kıştan kalma günleri yaşıyoruz. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Karadeniz'de Haziran ayında şaşırtan manzaralar oluştu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu. Yaz mevsimine girilmesine rağmen Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimleri kışı yaşamaya devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Haziran ayında kar yağışını gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

KAR YAĞIŞINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt’ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında yaşanan kar sürprizi ile ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.