Sivas Gölova'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybettiBiran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim? Deniz Can Çelik kimdir, nereli kaç yaşında?Spikerliği bırakıp kendi işini kurdu!Muhalefet erken seçim istiyor ama Optimar'ın anketi AK Parti diyor! İşte partilerin aldığı oy oranları...Oyun tutkunlarına müjde! Amazon Prime abonelerine yeni ücretsiz oyunBiran Damla Yılmaz yeni sevgilisi Deniz Can Çelik ile ilk kez görüntülendi!Karadeniz'de kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründüSon dakika | TÜİK, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladıEğlence düzenleyen ünlüler yasağı hiçe saydı ! Mekanı polis bastı!Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Karadeniz'de kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

Karadeniz'de kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

Yaz mevsimine girilmesine rağmen soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Karadeniz bölgesinde Haziran ayında kar yağışı görüldü.

Karadeniz'de kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

Haziran ayına girdik ama adeta kıştan kalma günleri yaşıyoruz. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Karadeniz'de Haziran ayında şaşırtan manzaralar oluştu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadenizde kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu. Yaz mevsimine girilmesine rağmen Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimleri kışı yaşamaya devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Haziran ayında kar yağışını gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Karadenizde kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

KAR YAĞIŞINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt’ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında yaşanan kar sürprizi ile ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

Karadenizde kar sürprizi! Haziran ayında yaylalar beyaza büründü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT