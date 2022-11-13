Karadenizliler, İstanbul'da hem kemençe horona, hem de hamsiye doydular

Karadenizliler Bağcılar belediyesinin bu yıl düzenlediği 14. geleneksel hamsi şöleninde hem kemençe horona, hem de hamsiye doydular. Kemençe ve horon eşliğinde hamsiyi yiyen vatandaşlar eğlencenin zirvesine çıktılar.

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Karadenizliler, İstanbul'da hem kemençe horona, hem de hamsiye doydular

İstanbul bağcılarda yaşayan Karadenizliler her yıl olduğu gibi bu yılda memleket özlemiyle kemençe eşliğinde hem oynadılar, hem de yöresel yemekleri olan hamsiden doydular.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen şölene, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Etem Coşkun ile çok sayıda kişi katıldı.

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Hem Kemnçe Horona, Hem de Hamsiye Doydular

Şölende, kemençe eşliğinde horon oynandı, meydanda kurulan ızgara ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler, davetlilere ikram edildi. Ayrıca hamsiden yapılan sarma, kebap, karnıyarık, pizza ve pastadan oluşan toplam 61 çeşit yemek de davetlilere sunuldu. Şölende, vatandaşlara toplam 5 ton hamsi dağıtıldı.

Şölende, pişirdiği hamsileri vatandaşlara ikram eden Abdullah Özdemir, güzide bir programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Abdullah Özdemir: Biz de bunu plakaya taşıyalım, 34 daha eklersek 61 olur dedik.

Hamsinin Trabzonlular için önemli olduğunu dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Dernek başkanımız 27 çeşit hamsi ikramının olacağını söylemişti. Biz de bunu plakaya taşıyalım, 34 daha eklersek 61 olur dedik. Dünya mutfağını buraya taşımışlar. Suşiden pizzasına kadar hamsinin bütün yemek çeşitlerini burada gördük ve mutlu olduk. Ülkemizin zenginliklerini ilçemizde barındırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bağcılar, Anadolu coğrafyamızdan Rumeli'den, Orta Asya'dan vatandaşlarımızın yaşadığı, kültürleri bir arada yaşattığı ilçemiz. Bu kültür mozaiği içerisinde de Trabzonlu hemşehrilerimiz en güzel renklerimizden biri."

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