Karagümrük - Beşiktaş maçında penaltı pozisyonu gündem oldu! Son dakikalarda gözler hakeme çevrildi!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı ekip haftalar sonra galibiyete uzandı. Batshuayi'nin kaydettiği penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, maçta başka gol olmayınca 3 puanı aldı. Bu sonuçla birlikte kartal, Önder Karaveli ile birlikteliğinden bu yanda yükselişini sürdürdü. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon ise çok konuşuldu.

EV SAHİBİ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu maçın son dakikalarında son bir şans umuduyla gol arayan Fatih Karagümrük, topu rakip ceza sahasına taşıdı. Sağ taraftan içeriye doğru gönderilmek istenen pozisyonda top Vida'nın eline çarptı. Fatih Karagümrük oyuncuları bu pozisyonda penaltı beklerken maçın hakemi Halil Umut Meler devam kararı verdi.

"KAÇ PUAN ALACAK MERAKLA BEKLİYORUM"

Müsabaka sonrası konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma hakem hakkında açıklamada bulunarak, "Futbol kamuoyu hakem iyi mi kötü mü yönetti diye bakabilmesi için yanlış karar verip vermediğine değil, gri pozisyonlara bakılması lazım. İyi niyetli mi kötü niyetli mi diye oradan anlarsın. Penaltı verilir verilmez onlar değil, gri pozisyonlarda 30-40 topu rakibe veriyorsanız orada görürsünüz. Bugünkü maçın hakemi kaç puan alacak bakalım ben de merakla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.