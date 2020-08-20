Karaman'da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama!

Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ardından il bazlı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında yeni kararlar alındı.

Alınan kararlara göre,65 yaş üstü vatandaşlar saat 17.00’dan itibaren sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine kurulan pazar yerlerine alınmayacak.

18 YAŞ VE ALTINA KISITLAMA

18 yaş altı kişilere ilişkin alınan kararda bu kişilerin saat 20.00'dan sonra lokanta, restoran,pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine alınması yasaklandı.

Öte yandan tedbirlere uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.