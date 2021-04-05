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Karaman'da camide kilitli kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Karaman'da Rıza Ergin isimli bir adam yatsı namazı sonrası camide mahsur kaldı. Ergin, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Karaman'da camide kilitli kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre Rıza Ergin (44), yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin burada namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.

Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Polisi arayarak yardım isteyen Ergin, caminin yakınında oturan ve caminin anahtarı bulunan Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İMAM KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Ergin, gazetecilere, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu camiyi çok seviyorum. Namazımı kılıp evime öyle gideyim diye camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Bende acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1,5 saat içerde kaldım. Ben de polis aradım yardım istedim. Ekipler geldi ve kapıyı açtırdılar"

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karaman'da camide kilitli kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Karaman'da camide kilitli kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Karaman'da camide kilitli kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

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