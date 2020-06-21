Karaman'da korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını kopardı

Akıllara durgunluk veren olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı sokakta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

"KÖPEKTEN KORKARAK TEKME ATTI VE KÜFRETTİ"

Karaman'da, tartıştığı postacı Onur Kızıl'ın (25) sağ kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç. (19), Yunus Emre Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sezai Ç.'nin, ilk ifadesinde, Onur Kızıl'ın köpeğe tekme atıp, kendisine de küfrettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Sezai Ç., ifadesinde, ''Postacı, motosikletle evin önünde durdu. Terrier cinsi yavru köpek ise motosiklete doğru koştu. Postacı da köpekten korkarak, tekme attı ve küfretti. Ben bahçede kadınların olduğunu belirterek küfretmemesi gerektiğini söyledim. Çıkan tartışmada kulağı koptu. Kopan kulağı babam, buzun içine koyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Niyetim postacıya zarar vermek değildi. Her şey bir anda gelişti'' dedi.