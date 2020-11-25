Karaman'da şüpheli ölüm! Esengül Prıehaeusser, erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu

Karaman Yunus Emre Mahallesi'nnde gece yarısı meydana gelen olayda, İ.S’nin evinde kalan Esengül Prıehaeusser (37), uyuyacakları sırada duş almak için girdiği banyodan çıkamadı.

6 SAAT BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

İddiaya göre kız arkadaşı duştayken yatakta uyuyan İ.S sır ölümünden habersizdi. Öğle saatlerinde uyanan İ.S, arkadaşı genç kadının oda da olmadığını fark etti. Bunun üzerine banyoya bakan İ.S, arkadaşının banyoda yerde kıpırdamadan yattığını görünce hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının yaklaşık 5-6 saat kadar önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Prıehaeusser’in cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından genç kadının erkek arkadaşı İ.S. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.