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  3. Karaman'da Türkçe yılı etkinlikleri! Yunus Emre anısına Türkçe deneme yarışması düzenlenecek

Karaman'da Türkçe yılı etkinlikleri! Yunus Emre anısına Türkçe deneme yarışması düzenlenecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Sudurağı Belediyesi tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı anısına düzenlenecek olan "Deneme" yarışması için protokol imzalandı.

Karaman'da Türkçe yılı etkinlikleri! Yunus Emre anısına Türkçe deneme yarışması düzenlenecek

Rektörlük makamında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol, üniversite öğrencilerine yeteneklerini sunma imkanı tanıyacak. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Sudurağı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan yarışma; Türkçeyi korumayı, zenginleştirmeyi ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmayı hedeflerken Türk dilini yerinde ve doğru kullanmayı, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

SÖZ VARLIK VE TÜRKÇE TEMASI İŞLENECEK

Yarışmada "Söz, Varlık ve Türkçe" temaları çerçevesinde dil ve milli kimlik ilişkisi, dil ve kültür ilişkisi, dilde yaşanan yabancılaşma karşısında toplumda Türkçe bilincinin oluşturulması, Türkçeye sahip çıkma yönünde milli şuur oluşturulması, dil ve kişilik gelişimi gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirme yapılacak.

Birincilik için 3 bin 500 TL, ikincilik için 2 bin 500 TL, üçüncülük için bin 500 TL, teşvik ödülü için ise bin TL ödül belirlenen yarışma için başvurular 02-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tüm Türkiye'deki lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği ve 17 Eylül 2021 tarihinde www.kmu.edu.tr adresinden sonuçların duyurulacağı yarışma için ayrıntılı bilgiye http://sks.kmu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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