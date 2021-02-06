Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 rektör ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne ise Prof. Dr. Namık Ak atandı. Bunun üzerine Namık Ak'ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NAMIK AK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Namık AK, 1956 Konya doğumlu. 1968'de köyü Hocacihan'ın Hocacihan İlkokulu'ndan birincilikle mezun oldu.1971'de Konya Karma Ortaokulu'ndan, 1974'de Konya Erkek (Gazi) Lisesi'ni "İftihar" dereceleriyle bitirdi. Aynı yıl (1974) KTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazandı ve 1978'de mezun oldu.

1 Ocak 1979'da İstanbul'da saca emaye kaplamalı mutfak gereçleri imalatı yapan MEHTAP A.Ş.'de "İşletme Şefi" olarak başladı.1984 Güzünde Ülker A.Ş.'de Bisküvi imalatında, daha sonra mısır ve pirinç irmiğinin ektrüzyonu/şişirilmesi ve kaplamalı çerez imalatında "İmalat Şefi" olarak Ocak 1988 yılına kadar çalıştı.

Bu yıllar arası 1981'de kısa devre askerlik görevini ifa ettikten sonra, 1981-1983 arası İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında "Yüksek Lisans", 1997'de ise YTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında "Doktora" yaptı.

1981-1994 yılları arasında dışarıdan metal, gıda, hizmet, inşaat, kimya, ecza, tekstil vb özel sektörlerde müdür, genel müdürlük görevlerinde bulundu.1994-2004 arası fiili 8.5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekkülleri: SUSER, İSTAÇ, BELPET, İSTON A.Ş.'de Danışman, Müdür, Teknik Genel Müdür Yrd.lığını yaptı.

Keza, 1997-1999 arası Anadolu sermayeli holdinglerin Marmara Gruplarında Genel Müdür, Genel Koordinatör Yardımcısı veya Genel Koordinatörlük vazifelerinde bulundu.2004'de İBB'den SSK emeklisi oldu. 2004-2007 arası Çevre alanında Danışmanlık, Genek Koordinatörlük vazifelerini ifa etti.

2007-2011 arası Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendislik Bölümü'nde Akredite Hava Kirliliği ve Laboratuvarların Sorumluluğunu yürütürken, piyasaya projeler yaptı ve Çevre Mühendisliği derslerini verdi.

2011-2015 arası Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliğinde bulundu.

13 Ocak 2015- 27 Mart 2017 arası Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'ne alınan Sn. AK, bu zaman zarfında bu bölüm açılamayınca, Çevre Mühendisliği Bölümünde dersler verdi.

Şırnak ve Adıyaman Üniversiteleri'nde bulunurken, Rektör Danışmanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcılığı, Anabilimdalı Başkanlığı, BESYO Müdürlü, Fakülte YKÜ, Senato Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Ekim 2014'de Üniversitelerarası Kurulundan "Doçent" ünvanını aldı.

29 Mart 2017'de İstanbul Üniversitesi (İÜ) TBMYO Elektrik ve Enerji Bölümü'ne "Kadrolu Doçent" olarak iştirak etti.Mayıs 2018'de İÜ'den İÜ-Cerrahpaşa ayrılınca, aynı kadrosuyla görevine devam etmektedir.

İÜ ve şimdi İÜC TBMYO'da Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Program Başkanlığı, Yüksekokul Kurul Üyeliği, Enerji Komisyon Başkanlığı, TBMYO Temsilen Bilimsel Araştırma Üyeliği gibi görevleri devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'ları ile Karamanoğlu Mehmetbey Ünivertesi rektörü seçildi.