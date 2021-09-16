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  3. Karantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: Yakalandı

Karantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: Yakalandı

Kırıkkale'de, karantina süresinin bitmesine dakikalar kala aracıyla yola çıkan Kenan Topkaya, polisin HES kodu denetimine takıldı.

Karantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: Yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir otomobili durdurarak sürücünün HES kodunu kontrol etti ve sürücü Kenan Topkaya'nın karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yola çıktığı görüldü. Karantida olması gereken sürücüye 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Karantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: Yakalandı

'TEMASLI OLDUĞU HALDE EĞLENCEYE KATILDI'

Ayrıca, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde bir apartman dairesinde temaslı katılımcıların da olduğu bir eğlence yapıldığı bilgisi polis ekiplerine verildi ve İl Salgın Denetim ekipleri harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, HES kodu ve GBT sorgusunda, 21 yaşındaki Beyza Türker'in temaslı olduğu görüldü. Karantina kurallarını ihlal eden Türker, 4 bin 50 TL para cezası kesilerek, karantinaya alındı.

Karantina süresinin sona ermesine dakikalar kala yola çıktı: Yakalandı

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