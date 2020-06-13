Karantina yasağı kalktı! Polis kurdele keserek açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Yaklaşık 15 sokakta 2 bin kişinin kaldığı karantina bölgesinde kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ve onlarla yakın temasta bulunan kişilerin yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatılmıştı. Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek grupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerin yerine getirdi. Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona erdirildi.

"ONLARIN KESMESİNİ İSTEDİK"

Apartman sakinlerinden Emrah Yıldırım, yaklaşık 4 senedir mahallede oturduğunu belirterek, "Yaklaşık 12 yıldır turizmde çalışıyorum. Konya'dan buraya yerleştim. Normalde babam buradaydı benim. Babam 'beni Konya'ya bırak' dedi. Bıraktım geldim ondan sonra bizi karantinaya aldılar. Karantina bir nevi ilk başlarda çok sıkıcı geldi. Ondan sonra eve alışmaya başladık. Gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Devletimiz zaten bunu bir nevi bizim için yapıyor. Sonra dün son saatlerimizde komşularla birlikte toplandık buraya. Sağolsun polis arkadaşlarımızı çağırdık. Onlarla bir açılış yaptık ve kurdeleyi de onların kesmesini istedik ve karantinayı sonlandırmış olduk. Şu anda hepimiz çok mutluyuz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız. Ülkem adına geçmiş olsun diyorum. Polisler 24 saat ileride durdukları için sürekli gördüğümüz ve gözetlediğimiz için onların kesmesini istedik. Onlar kapattı onlar açsın dedik. Bir nevi öyle bir şey yaptık çok da güzel oldu" diye ifade etti.