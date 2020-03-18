Karantinadaki hasta kaçtı, polis ekipleri harekete geçti
Olay, Sivas'ta meydana geldi. Sağlık görevlilerine ateş, öksürük şikayeti olduğunu söyleyen ve sonrasında Almanya'dan geldiğini belirten 33 yaşındaki U.G. Sivas Numune Hastanesi'nde karantinaya alındı. U.G. görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Polis tarafından yakalanan 33 yaşındaki hasta yeniden karantinaya alındı
33 yaşındaki U.G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi görüyordu. Sağlık görevlilerine öksürükle ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı.
GÖREVLİLERİ ATLATARAK HASTANEDEN KAÇTI
U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.
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Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı.
Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.
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