Karar gazetesi kimin ? Kimi destekliyor? Karar Gazetesinin yazarları kimlerdir?
Bakış açısı ve yayın politikaları sebebiyle merak uyandıran Karar Gazetesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Karar gazetesi kimin ? Kimi destekliyor? Karar Gazetesinin yazarları kimlerdir? İşte detaylar...
Duruşu ve yayın dilleri ile dikkat çeken gazete Karar okurlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından gazete sahibi ve yayın politikası araştırılmaya başlandı. Peki Karar gazetesi kimin ? Kimi destekliyor? Karar Gazetesinin yazarları kimlerdir?
KARAR GAZETESİ KİMİN?
Karar gazetesi, 7 Mart 2016'dan itibaren yayımlanmaya başlayan Türkçe ve muhafazakar politikaya sahip günlük bir gazetedir. Genel Yayın Yönetmenliğini İbrahim Kiras'ın yaptığı Karar, 28 Nisan 2015'te Akşam ve Star gazetelerinden ayrılan birkaç gazeteci tarafından önce e-gazete olarak yayımlanmaya başladı. Gazetenin sahibi ise Mehmet Aydın'dır.
KARAR GAZETESİ KİMİ DESTEKLİYOR?
Muhafazakar politik bakış açıya sahip olan Karar Gazetesi, birtakım basın ve medya kuruluşları tarafından AK Parti eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın bir çizgide olmakla nitelendiriliyor.
KARAR GAZETESİ YAZARLARI KİMLERDİR?
İbrahim Kiras
Taha Akyol
Mustafa Karaalioğlu
Ahmet Taşgetiren
Mehmet Ocaktan
Yusuf Ziya Cömert
Hakan Albayrak
Elif Çakır
Akif Beki
Hüseyin Hatemi
Ali Bayramoğlu
İskender Öksüz
Beşir Ayvazoğlu
D. Mehmet Doğan
Yıldıra Oğur
İbrahim Kahveci
Figen Çalıkuşu
Mehmet Ali Verçin
Hasan Kösebalaban
Galip Dalay
Mensur Akgün
Hakan Erdem
Mustafa Öztürk
Lütfü Şahsuvaroğlu
Bekir Fuat
Mustafa Çağrıcı
Mevlana İdris
Alaattin Karaca
Yıldız Ramazanoğlu
Muhsin Mete
Mikdat Karaalioğlu
Asım Gültekin
Salih Baydar
Şenol Kaluç
Ömer Erdem
Zafer Acar
Semra Alkan
Ali Barskanmay
Ziyahan Albeniz
Ahmet Ertuğrul Akyol
Burak Köse
Enes Batman
Mustafa Morgil
Ahmet Altay
Mehmet Atalay
Bülent Tuncay
Gökhan Aktürk
Selim Yıldırım
Emir Ekşioğlu
Mete Yarar
Burcu Öğretmen