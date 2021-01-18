Duruşu ve yayın dilleri ile dikkat çeken gazete Karar okurlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından gazete sahibi ve yayın politikası araştırılmaya başlandı. Peki Karar gazetesi kimin ? Kimi destekliyor? Karar Gazetesinin yazarları kimlerdir?

KARAR GAZETESİ KİMİN?

Karar gazetesi, 7 Mart 2016'dan itibaren yayımlanmaya başlayan Türkçe ve muhafazakar politikaya sahip günlük bir gazetedir. Genel Yayın Yönetmenliğini İbrahim Kiras'ın yaptığı Karar, 28 Nisan 2015'te Akşam ve Star gazetelerinden ayrılan birkaç gazeteci tarafından önce e-gazete olarak yayımlanmaya başladı. Gazetenin sahibi ise Mehmet Aydın'dır.

KARAR GAZETESİ KİMİ DESTEKLİYOR?

Muhafazakar politik bakış açıya sahip olan Karar Gazetesi, birtakım basın ve medya kuruluşları tarafından AK Parti eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın bir çizgide olmakla nitelendiriliyor.

KARAR GAZETESİ YAZARLARI KİMLERDİR?

İbrahim Kiras

Taha Akyol

Mustafa Karaalioğlu

Ahmet Taşgetiren

Mehmet Ocaktan

Yusuf Ziya Cömert

Hakan Albayrak

Elif Çakır

Akif Beki

Hüseyin Hatemi

Ali Bayramoğlu

İskender Öksüz

Beşir Ayvazoğlu

D. Mehmet Doğan

Yıldıra Oğur

İbrahim Kahveci

Figen Çalıkuşu

Mehmet Ali Verçin

Hasan Kösebalaban

Galip Dalay

Mensur Akgün

Hakan Erdem

Mustafa Öztürk

Lütfü Şahsuvaroğlu

Bekir Fuat

Mustafa Çağrıcı

Mevlana İdris



Alaattin Karaca

Yıldız Ramazanoğlu

Muhsin Mete

Mikdat Karaalioğlu

Asım Gültekin

Salih Baydar

Şenol Kaluç

Ömer Erdem

Zafer Acar

Semra Alkan

Ali Barskanmay

Ziyahan Albeniz

Ahmet Ertuğrul Akyol

Burak Köse

Enes Batman

Mustafa Morgil

Ahmet Altay

Mehmet Atalay

Bülent Tuncay

Gökhan Aktürk

Selim Yıldırım

Emir Ekşioğlu

Mete Yarar

Burcu Öğretmen