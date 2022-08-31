Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci katıldığı bir televizyon programında Samsun'da yapılan Teknofest ve yerli insansız hava araçları hakkında konuşarak bu yapımların Kenan Evren dönemi eseri olduğunu söyledi.

Rukiye Karapunar
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Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci Halk Tv'de katıldığı bir programda yerli insansız hava araçları hakkında gündem olacak konuşmalar yaptı. İHA ve SİHA2lar hakkında bazı konuşmalar yapan Kahve bu üretimlerin Kenan Evren dönemine ait olduğunu şu anda da o dönemin meyvelerinin görüldüğünü iddia etti.

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!

SAVUNMA SANAYİİ TEMLLERİNİ 1980'LERE DAYANDIRDI

İbrahim Kahveci yaptığı konuşmasında "Bu Samsun'da var ya Teknofest'te bizim bir uçak görücüye çıkmış yerli ve milli Kızılelma diye, şimdi bu neydi? Biz Savunma Sanayii'nde büyük bir başarı elde ettik. Ama bu Savunma Sanayii'nin 1980'lerde temeli atıldı." sözleri ile bugün ki yerli ve milli insansız hava araçlarını Kenan Evren dönemine mal etti.

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!

"ŞİMDİ MEYVELER VERİLİYOR"

Savunma Sanayii başarılarının 80 dönemlerine ithaf eden Kahveci "Ağacı ne yaparsınız, fideyi dikersiniz, 10 yıl meyve almazsınız oradan belki de... Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." ifadelerine yer verdi.

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!

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