Karavanda yaşamak zorunda kalan üniversiteliye ünlü oyuncudan destek

Gökhan Yıkılkan adlı ünlü oyuncu Samsun'da yüksek kira fiyatlarından dolayı, karavanda yaşayan üniversite öğrencisi Sonkan Barutçu'ya 10 bin TL'lik ısıtıcı gönderdi.

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Karavanda yaşamak zorunda kalan üniversiteliye ünlü oyuncudan destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Ürün Tasarım Bölümü'nde okuyan 23 yaşındaki Sonkan Barutçu, istediği fiyata kiralık ev bulamayınca memleketinden getirdiği karavanda yaşamaya başladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan "Kiralık ev fiyatlarını yüksek bulan öğrenci karavanda yaşıyor" haberini gören ünlü oyuncu Gökhan Yıkılkan ise Sonkan Barutçu'ya bir ısıtıcı gönderdi.

Aynı zamanda yürekleri ısıttı

Bu hareket sonucunda ünlü oyuncu ile Sonkan Barutçu görüntülü konuştu. Görüntülü konuşmada Gökhan Yıkılkan, "Hem karavancı hem de öğrenci olunca kardeşimize böyle bir destek verelim dedik. Karavancılığı da kazandırmış olalım diye ufak bir hediye göndermiş olduk. İnşallah hoşuna gitmiştir. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bir ihtiyacı olursa bize bildirmesi yeterli olacaktır. Elimizden ne geliyorsa her zaman her türlü destekte bulunmaya çalışacağız" dedi.

Haberlerde görünce duyarsız kalmadı

Üniversite öğrencisi Sonkan Barutçu ise, "İhlas Haber Ajansı'nın yapmış olduğu haberi görüp bana sosyal medyadan ulaşan değerli oyuncu Gökhan Yıkılkan güzel bir destekte bulundu. Önceki çekilen haberde elektrikli ısıtıcı ile karavanda yaşadığımı fark edince bana değeri 8-10 bin TL değerinde olan bir ısıtıcı gönderdi. Bunun dışında karavan yaşantımda herhangi bir şeye ihtiyacım olursa diye bana direkt kendi iletişim ağlarının bilgilerini gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Karavanda ısınmak özellikle kış aylarında çok sıkıntı oluyordu. Karavanda her şeyle kendiniz ilgilenmeniz gerekiyor. Karavan içinde sürekli kontrol altında olması gereken ocak gibi aletler olunca, içeride bulunan ahşap malzemeler için daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Üniversitem bitene kadar karavanda kalmayı planlıyorum. Zorlukların yanında ev sahiplerine 4 bin lira verip hala kısıtlama altında kalmaktansa karavanda yaşayıp eğlenceli vakit de geçirebiliyorsunuz. Burada çevreye dikkat ederek istediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz" diye konuştu.

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