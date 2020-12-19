Karbel Karaköprü Belediye Spor 3 - 5 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı stadyumunda oynanan maç 3-5 sona erdi.
Karbel Karaköprü Belediye Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Karbel Karaköprü Belediye Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), Hasan Rıza Akol(dördüncü Hakem)
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
63. Muhammed Fatih Doğan, 5. Nuh Aşkın, 4. İbrahim Yıldırım, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 80. Umut Aslan, 41. Emre Okur
Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 30. Halil Duman, 2. Taner Kahriman, 8. Rauf Öktem, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 9. Ozan Can Dursun
Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
97. Emrullah Avaşar, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 16. Bilal Özdemir, 24. Necmican Cebeci, 20. İbrahim Kongur, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift
Yedekler
53. İlker Günay, 58. Çağrı Karabey, 6. Buğra Şahiner, 4. Adem Ercan, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 7. Mücahit Haktan Karabulut
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor