Karbel Karaköprü Belediye Spor 3 - 5 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı stadyumunda oynanan maç 3-5 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Faruk Çelik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Karbel Karaköprü Belediye Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri

Hamit Basık(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), Hasan Rıza Akol(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

63. Muhammed Fatih Doğan, 5. Nuh Aşkın, 4. İbrahim Yıldırım, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 80. Umut Aslan, 41. Emre Okur



Yedekler

90. Fehmi Karakeçili, 30. Halil Duman, 2. Taner Kahriman, 8. Rauf Öktem, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 9. Ozan Can Dursun



Teknik Sorumlu

Hüseyin Dağ

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

97. Emrullah Avaşar, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 16. Bilal Özdemir, 24. Necmican Cebeci, 20. İbrahim Kongur, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift



Yedekler

53. İlker Günay, 58. Çağrı Karabey, 6. Buğra Şahiner, 4. Adem Ercan, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 7. Mücahit Haktan Karabulut



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

Fikstür