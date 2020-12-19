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  3. Karbel Karaköprü Belediye Spor 3 - 5 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor | Maç özeti ve Sonucu

Karbel Karaköprü Belediye Spor 3 - 5 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karbel Karaköprü Belediye Spor 3 - 5 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı stadyumunda oynanan maç 3-5 sona erdi.

Karbel Karaköprü Belediye Spor  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Karbel Karaköprü Belediye Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), Hasan Rıza Akol(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
63. Muhammed Fatih Doğan, 5. Nuh Aşkın, 4. İbrahim Yıldırım, 77. Tugay Kırcalı, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 80. Umut Aslan, 41. Emre Okur

Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 30. Halil Duman, 2. Taner Kahriman, 8. Rauf Öktem, 20. Emirhan Korkmaz, 21. Vedat Yeşilkaya, 9. Ozan Can Dursun

Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
97. Emrullah Avaşar, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 16. Bilal Özdemir, 24. Necmican Cebeci, 20. İbrahim Kongur, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift

Yedekler
53. İlker Günay, 58. Çağrı Karabey, 6. Buğra Şahiner, 4. Adem Ercan, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 7. Mücahit Haktan Karabulut

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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